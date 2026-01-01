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Фильмография
Юань Сяочао
Jayden Yuan
Киноафиша
Персоны
Юань Сяочао
Юань Сяочао
Jayden Yuan
Дата рождения
7 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Юньчэн, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Тай-цзи: Герой
(2012)
5.7
Ученик мастера
(2012)
Фильмография Юань Сяочао
6.1
Тай-цзи: Герой
Tai Chi Hero
боевик, фэнтези
2012, Китай
Смотреть трейлер
5.7
Ученик мастера
Tai ji 1: Cong 0 kai shi
боевик, драма
2012, Китай
Смотреть трейлер
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