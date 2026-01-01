Три истории — три любовных романа, связанные тем, что все они — воспоминания пассажиров одного парохода.
В первой Паула — талантливая балерина, не может существовать без танцев, но у нее находят порок сердца, что не совместимо с балетом.
Во второй части юный Томми презирает своего французского гувернера и мечтает поскорее стать взрослым, чтобы делать все, что захочется. Его желание сбывается, он превращается в красивого молодого юношу на один вечер.
Третья история о Пьере Нарвале — воздушном гимнасте на трапеции, который бросил опасное занятие после того, как его партнер умер во время трюка. Он спасает молодую женщину, которая собирается прыгнуть в Сену, и убеждает ее стать его новым партнером. Нина соглашается, поскольку не хочет жить — ее муж был убит нацистами во время войны, и она обвиняет себя. Пьер и Нина влюбляются друг в друга, но ей предстоит сделать все тот же опасный трюк, погубивший друга Пьера.
|22 декабря 1953
|Германия
|26 марта 1953
|США
|1 июля 1953
|Франция