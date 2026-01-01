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Постер фильма Три истории любви
6.8
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6.8

Три истории любви

, 1953
The Story of Three Loves
США / драма, мелодрама, мюзикл / 18+
Постер фильма Три истории любви
6.8

О фильме

Три истории — три любовных романа, связанные тем, что все они — воспоминания пассажиров одного парохода.

В первой Паула — талантливая балерина, не может существовать без танцев, но у нее находят порок сердца, что не совместимо с балетом.

Во второй части юный Томми презирает своего французского гувернера и мечтает поскорее стать взрослым, чтобы делать все, что захочется. Его желание сбывается, он превращается в красивого молодого юношу на один вечер.

Третья история о Пьере Нарвале — воздушном гимнасте на трапеции, который бросил опасное занятие после того, как его партнер умер во время трюка. Он спасает молодую женщину, которая собирается прыгнуть в Сену, и убеждает ее стать его новым партнером. Нина соглашается, поскольку не хочет жить — ее муж был убит нацистами во время войны, и она обвиняет себя. Пьер и Нина влюбляются друг в друга, но ей предстоит сделать все тот же опасный трюк, погубивший друга Пьера.

В ролях

Пьер Анджели
Nina Burkhardt (segment: Equilibrium)
Этель Бэрримор
Hazel Pennicott (segment: Mademoiselle)
Лесли Карон
Mademoiselle (segment: Mademoiselle)
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Pierre Narval (segment: Equilibrium)
Фарли Грейнджер
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment: Mademoiselle)
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Charles Coutray (segment: The Jealous Lover)
Мойра Ширер
Paula Woodward (segment: The Jealous Lover)
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Aunt Lydia (segment: The Jealous Lover)
Рикки Нелсон
Tommy Clayton Campbell Jr. (segment: Mademoiselle)
За За Габор
Flirt at Bar (segment: Mademoiselle)
Режиссер Винсент Миннелли, Готфрид Рейнхарт
Сценарист Джон Кольер, Жан Лустиг, Джордж Фрёшел, Arnold Lipp
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1953
Премьера в мире 26 марта 1953
Дата выхода
22 декабря 1953 Германия
26 марта 1953 США
1 июля 1953 Франция
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Story of Three Loves, Histoire de trois amours, A História de Três Amores, Historia de tres amores, War es die große Liebe?, Drie liefden, Equilibrium, Historia trzech miłości, Hva er kjærlighet?, Istoria trelon eroton, Kolme rakkautta, Povestea a trei iubiri, Prica o tri ljubavi, Storia di tre amori, Störst är kärleken, Three Stories of Love, Tre slags kærlighed, Tres amores, Tres historias de amor, Üç Aşk Hikâyesi, Ιστορία τρελών ερώτων, Три истории любви, 三つの恋の物語

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Mrs. Hazel Pennicott О чём ты думаешь? Ты гадaешь, не ведьма ли я?
Tommy: aged 11 А если ты ведьма?
Mrs. Hazel Pennicott А если и ведьма.
Tommy: aged 11 Ты сделал бы одному парню одолжение?
Mrs. Hazel Pennicott Я двадцать лет ждала, чтобы сделать одному парню одолжение.

Отзывы о фильме

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