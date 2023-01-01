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Young Man with a Horn

Трубач, 1950

1950 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Рик Мортан с детства увлекался джазовой музыкой. Еще подростком он скопил деньги на свою первую трубу и начал брать уроки у известного чернокожего музыканта Арта Хэззарда. Прошли годы и постепенно пришел успех. В двадцать лет он приглашен в танцевальный оркестр, где познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби и певицей Джо Джордан. Обыденная игра на танцах не соответствует творческим порывам героя и окончательно разочаровавшись в такой работе, он и его новый друг Смоуки увольняются и отправляются в свободное плавание. Они начинают играть свой собственный джаз в дешевых барах и получать от этого истинное удовольствие. Вскоре парни попадают в Нью-Йорк, где они находят Джо, поющую в престижном оркестре. Здесь же Рик встречает своего учителя Арта, который приглашает его в оркестр Фила Моррисона «Страна чудес»…
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1950
Премьера в мире 9 февраля 1950
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Дорис Дэй
Хуано Эрнандез
Джером Кауэн
Мэри Бет Хьюз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трубач 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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