Трубач, 1950

Рик Мортан с детства увлекался джазовой музыкой. Еще подростком он скопил деньги на свою первую трубу и начал брать уроки у известного чернокожего музыканта Арта Хэззарда. Прошли годы и постепенно пришел успех. В двадцать лет он приглашен в танцевальный оркестр, где познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби и певицей Джо Джордан. Обыденная игра на танцах не соответствует творческим порывам героя и окончательно разочаровавшись в такой работе, он и его новый друг Смоуки увольняются и отправляются в свободное плавание. Они начинают играть свой собственный джаз в дешевых барах и получать от этого истинное удовольствие. Вскоре парни попадают в Нью-Йорк, где они находят Джо, поющую в престижном оркестре. Здесь же Рик встречает своего учителя Арта, который приглашает его в оркестр Фила Моррисона «Страна чудес»…

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