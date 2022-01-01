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Жижи
Gigi
Жижи, 1958
1958 / США
6.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
мюзикл
мелодрама
комедия
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О фильме
Молодая девушка, которую хотят сделать кокеткой, тем не менее, стремится к настоящей любви.
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6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
1958
Премьера в России
15 мая 1958
Премьера в мире
15 апреля 1958
Возраст
16+
Режиссер
Винсент Миннелли
В ролях
Лесли Карон
Морис Шевалье
Луи Журдан
Гермиона Гингольд
Ева Габор
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Жижи
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