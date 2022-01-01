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Жижи
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Gigi

Жижи, 1958

1958 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Молодая девушка, которую хотят сделать кокеткой, тем не менее, стремится к настоящей любви.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1958
Премьера в России 15 мая 1958
Премьера в мире 15 апреля 1958
Возраст 16+
Режиссер
Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
В ролях
Лесли Карон
Морис Шевалье
Луи Журдан
Гермиона Гингольд
Ева Габор
Ева Габор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жижи 2 постера
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саундтрек фильма Жижи
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