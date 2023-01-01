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Иногда великая идея...
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Sometimes a Great Notion
Иногда великая идея...
1970 / США
7.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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