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Постер фильма Победители
6.1
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6.1

Победители

, 1969
Winning
США / драма, спорт / 18+
Постер фильма Победители
6.1

О фильме

Гонщик Фрэнк Капуа сражается за победу на гонках Инди-500, стараясь не думать об измене жены, ушедшей к главному сопернику по трассе. Что теперь важнее для него — победить или вернуть любовь супруги.

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Capua
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Elora
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Erding
Ричард Томас
Ричард Томас
Charley
Дэвид Шайнер
Crawford
Клу Гулагер
Larry
Бэрри Форд
Bottineau
Карен Артур
Miss Dairy Queen
Бобби Анзер
Bobby Unser
Tony Hulman
Tony Hulman
Режиссер Джеймс Голдстоун
Сценарист Howard Rodman
Композитор Дейв Груcин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 22 мая 1969
Дата выхода
14 августа 1969 Германия
22 августа 1969 Дания A
22 мая 1969 США
Бюджет $5 000 000
Производство Universal Pictures, Newman-Foreman Company, Jennings Lang
Другие названия
Winning, 500 millas, Virages, Indianapolis, 500 Milhas, A Grande Competição, Cehennem Yarışı, Győzni Indianapolisban, Indianapolis, pista infernale, Kilparatojen voittaja, Ölüm Sporu, Ölüme Yarışanlar, Paklena Staza Indianapolisa, Peklenska steza Indianapolisa, Quinientas millas, Racer, Rêsâ, Rivalen op Leven en Dood, Vinderen, Vinneren, Víťazstvo, Vítězství, Winning - 'segraren', Zwycięstwo, Άσσοι της ταχύτητος και του ιλίγγου, Ινδιανάπολη: Η μεγάλη κούρσα, Ο νικητής, Победители, レーサー

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb

Цитаты

Frank Capua Зачем это?
Charley Ты празднуешь — и я тоже.
Frank Capua Да ладно. Ты не пьёшь.
Charley Эй, какая это подколка? Мне надо начать как-нибудь. Мне шестнадцать.
Frank Capua Тебе даже не понравится.
Charley Как ты узнаешь, если не попробуешь?
Frank Capua Сделай глоток.
Charley За здоровье.
[делает глоток]
Charley Отлично!
Frank Capua Ох, боже мой. Эй!
Charley Через два года меня призовут в армию!
Frank Capua Так что будешь пить, когда тебя призовут!
Charley Я не буду знать, как.
Frank Capua Ты будешь знать, как.
Charley Что ты хочешь, чтобы я сделал? Пить с незнакомцами?
Charley За здоровье.
Frank Capua Если тебе станет плохо, не говори, что я тебя не предупреждал.
Charley За здоровье.
Frank Capua За здоровье.

Отзывы о фильме

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