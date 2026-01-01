Цитаты
Frank Capua Зачем это?
Charley Ты празднуешь — и я тоже.
Frank Capua Да ладно. Ты не пьёшь.
Charley Эй, какая это подколка? Мне надо начать как-нибудь. Мне шестнадцать.
Frank Capua Тебе даже не понравится.
Charley Как ты узнаешь, если не попробуешь?
Frank Capua Сделай глоток.
Charley За здоровье.
[делает глоток]
Charley Отлично!
Frank Capua Ох, боже мой. Эй!
Charley Через два года меня призовут в армию!
Frank Capua Так что будешь пить, когда тебя призовут!
Charley Я не буду знать, как.
Frank Capua Ты будешь знать, как.
Charley Что ты хочешь, чтобы я сделал? Пить с незнакомцами?
Charley За здоровье.
Frank Capua Если тебе станет плохо, не говори, что я тебя не предупреждал.
Charley За здоровье.
Frank Capua За здоровье.