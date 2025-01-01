PreacherЯ могу понять бурю. Это естественное явление, которое не предназначено никому навредить, но жестокость людей, их жестокость, их зверство... по отношению друг к другу... к самим себе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prospector[Описание нахождения мертвого тела]Нет, только взглянул на это лицо — и я свалил оттуда как можно быстрее!
Con Man[смеётся]А что же так пугает людей в мёртвых? Знаете, некоторые из моих лучших друзей — трупы... единственные, кому я могу доверять! Да, воняют немного, но не больше, чем некоторые живые, которых я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ProspectorЗаткнись, ты! Здесь проповедник стоит.
Con ManПроповедник? Не может быть! Он меня разбудил. Обычно меня усыпляют.
Prospector[проповеднику]Не обращай на него внимания.