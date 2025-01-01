Prospector [Описание нахождения мертвого тела] Нет, только взглянул на это лицо — и я свалил оттуда как можно быстрее!

Con Man [смеётся] А что же так пугает людей в мёртвых? Знаете, некоторые из моих лучших друзей — трупы... единственные, кому я могу доверять! Да, воняют немного, но не больше, чем некоторые живые, которых я знаю.