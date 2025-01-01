Меню
Judge Может, и не похоже, но ты находишься в суде. Правосудию не нужен ни суд, ни никакие атрибуты... только порядок и правда.
Juan Carrasco [жене] Сеньора, вы готовите кастрюлю с тамалес. А я просто снимаю крышку!
Con Man [С сарказмом, обращаясь к Искателю] Я никогда не забываю лица, молодой человек, но в вашем случае сделаю исключение.
Prospector Был суд.
Con Man Что случилось?
Prospector Убили человека.
Con Man Всего одного? Спокойный день!
Preacher Правда — это роскошь для богатых?
Preacher Я могу понять бурю. Это естественное явление, которое не предназначено никому навредить, но жестокость людей, их жестокость, их зверство... по отношению друг к другу... к самим себе!
Prospector [Описание нахождения мертвого тела] Нет, только взглянул на это лицо — и я свалил оттуда как можно быстрее!
Con Man [смеётся] А что же так пугает людей в мёртвых? Знаете, некоторые из моих лучших друзей — трупы... единственные, кому я могу доверять! Да, воняют немного, но не больше, чем некоторые живые, которых я знаю.
Prospector Заткнись, ты! Здесь проповедник стоит.
Con Man Проповедник? Не может быть! Он меня разбудил. Обычно меня усыпляют.
Prospector [проповеднику] Не обращай на него внимания.
Preacher Кто он?
Prospector Он — жулик... мошенник... старый проныра.
Con Man Как ещё можно дожить до старости в наши дни?
Con Man [смеётся после описания трупа] Ах, ха-ха! Знаю, знаю. Знаешь, они все такие удивлённые... эти мертвецы.
[смеётся]
Con Man Думаю, смерть совсем не такая, какой её себе все представляют.
Juan Carrasco Я мог бы иметь сотни женщин, но ради тебя я рискую по-крупному.
