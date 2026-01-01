Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бегущий человек
5.7
Киноафиша Фильмы Бегущий человек
5.7

Бегущий человек

, 1963
The Running Man
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Бегущий человек
5.7

В ролях

Лоуренс Харви
Rex
Ли Ремик
Ли Ремик
Stella
Феликс Эйлмер
Parson
Элинор Саммерфилд
Hilda Tanner
Алан Бэйтс
Stephen
Аллан Катбертсон
Jenkins
Харольд Голдблатт
Tom Webster
Ноэл Пёрселл
Miles Bleeker
Рэмсей Амес
Madge Penderby
Фернандо Рей
Police Official
Режиссер Кэрол Рид
Сценарист Джон Мортимер, Шелли Смит
Композитор Уильям Элвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 октября 1963
Дата выхода
10 мая 1965 Испания
1 октября 1963 США
Производство Columbia Pictures Corporation, Peet Productions
Другие названия
The Running Man, Der zweite Mann, Le deuxième homme, Prófugo de su pasado, A Sombra de uma Fraude, Carol Reed's The Running Man, Człowiek ucieka, Den anden mand, Drugi čovek, El fugitiu, El precio de la muerte, El precio de una muerte, En man på flykt, En mann på flukt, Fırtına adam, Fugarul, Mies joka katosi, O defteros anthropos, Um Homem em Fuga, Un buon prezzo per morire, Ο δεύτερος άνθρωπος, Бегущий человек, 逃げる男, 런닝 맨

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бегущий человек

Неустойчивое равновесие
Неустойчивое равновесие драма
1973, США / Канада / Великобритания
6.0
Ключ
Ключ военный, драма, мелодрама
1958, США
6.0
Соломенная женщина
Соломенная женщина триллер, криминал, драма
1964, Великобритания
6.0
Гнев
Гнев триллер, драма, криминал
1964, США
6.0
Так кончается наша ночь
Так кончается наша ночь драма, военный
1941, США
6.0
Трапеция
Трапеция драма
1956, США
6.0
Баттерфилд 8
Баттерфилд 8 драма
1960, США
6.0
Дни вина и роз
Дни вина и роз драма
1962, США
7.0
Путь в высшее общество
Путь в высшее общество драма
1959, Великобритания
6.0
Долгое жаркое лето
Долгое жаркое лето драма
1958, США
7.0
Гамлет
Гамлет драма
1948, США
7.0
Оливер!
Оливер! драма, мюзикл
1968, Великобритания
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Не спешите выкидывать старые контейнеры: 5 гениальных идей, как превратить хлам в золото — потратите ровно 0 рублей
Впился клещ? Не вздумайте следовать этим «бабушкиным» советам — инфекция разойдется по организму мгновенно
Белые носки у меня всегда как новые — добавляю в воду это копеечное средство: не остается ни запаха, ни пятен
Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»
Финал «Поднятия уровня» перепишут: идеального врага для Джин-Ву мангака придумал совсем недавно
Не хуже «Гангстерленда»: у Гая Ричи есть еще один хит с 8.0 на IMDb, от которого «не оторваться, пока не досмотришь»
ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»
«Он такой легкий, на пару-тройку вечеров — прям самое то»: если устали от тяжелых детективов, этот сериал 2026 года с Жарковым — отличный выбор
В этом тесте не помогут ни интуиция, ни удача: только настоящая любовь к советскому кино спасет от провала
Финал «Кавказской пленницы» с «Операцией "Ы"» помнят и дети, но угадать 5 этих фильмов по последнему кадру не смогут и взрослые (тест)
Элайджа Вуд спустил фанатов «Властелина колец» с небес на землю: у нового фильма о Средиземье — куча проблем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше