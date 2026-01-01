The Running Man, Der zweite Mann, Le deuxième homme, Prófugo de su pasado, A Sombra de uma Fraude, Carol Reed's The Running Man, Człowiek ucieka, Den anden mand, Drugi čovek, El fugitiu, El precio de la muerte, El precio de una muerte, En man på flykt, En mann på flukt, Fırtına adam, Fugarul, Mies joka katosi, O defteros anthropos, Um Homem em Fuga, Un buon prezzo per morire, Ο δεύτερος άνθρωπος, Бегущий человек, 逃げる男, 런닝 맨
Рейтинг фильма
5.7
Оцените11 голосов
6.5IMDb
Цитаты
Rex BlackОткуда у него это?
Stella BlackЯ потеряла.
Rex BlackГде?
Stella BlackВ его постели.
Отзывы о фильме
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