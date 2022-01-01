Барабаны долины Могаук, 1939

Время войны за независимость между Англией и американскими колониями. Флаг Соединенных Штатов был усыпан всего лишь 13-ю звездочками. Молодожены Джил и Лана отправляются в приграничный район Долины Махонке перед самым началом революции и войны.



Переход от обеспеченной, привилегированной жизни к приграничной потребовал от них недюжинной силы и твердости характера. Спокойная жизнь только-только стала налаживаться, когда в окрестностях небольшого укрепленного форта, стоявшего увыхода из Долины, объявился отряд индейцев, которым руководил жестокий командир-англичанин. Краснокожие грозились уничтожить все и всех вокруг, но обитатели форта стойко выдерживали осаду.