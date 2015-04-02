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Мад Мад
Киноафиша Фильмы Мад Отзывы о фильме «Мад»
Mud Мад 2012 / США
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Мад»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Блиин, здесь больше Малика, чем в Древе жизни. И жизни больше...

Опять американский Юг, и опять лучший фильм в году, во всяком случае, пока что, для меня.

МакКонахи и Шеридан рвут душу. Майкл Шеннон прилагается, его мало, но он офигенный.

В прокат видимо не выйдет, но на торрентах появился, до 1 августа еще есть время✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 29/07/2013 - 07:36:46):

Нет тут Малика. Но в целом очень даже ничего. На Марка Твена больше похоже. Макконахи молодец в этом году, спору нет. Парень который всем бьет в табло, перед началом разговора, это конечно перебор не много, некое мальчишеское преувеличивание. Кино конечно не на 10 баллов, было бы наивно так полагать, но за счет неплохого сюжета, живой композиции из всех, даже третистепенных героев, получилось зарисовка из жизни Американского Юга. Хрень конечно с перестрелкой в конце, как так могут охотники , пусть даже и с постановлением, расстреливать семью с детьми, пусть даже и случайно. Какой то бред, а если бы они положили семью с ребенком, им электрический стул светил , при чем всем...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 19/09/2013 - 07:49:05):

Но семерочку вы все таки поставили✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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