Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мад Цитаты из фильма Мад

Цитаты из фильма Мад

Mud Она словно сон, из которого не хочется просыпаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mud В мире действуют страшные силы, ребята. Добро, зло, неудача, удача. Мужики должны пользоваться тем, что есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellis Он не опасен.
Neckbone [вздыхает] Похоже, тьма этих грёб#х госслужащих думает иначе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mud Мне вы двое нравитесь. Вы напоминаете мне... меня самого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galen [Эллис] Так у тебя сердце разбито? Не ходи с таким унылым видом. Возвращайся туда, поймай кайф. Понял меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Tom [к Маду] Давай, сынок. Ты должен это увидеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Neckbone Я же говорил. Я же говорил, что этот грязный с#ч#р — проблема. Ты им сказал, где он?
Ellis Нет, поэтому я тебе и позвонил. Ему нужно знать, что за ним охотятся.
Neckbone Ты думаешь, он этого не знает? Чёрт возьми, Эллис! Почему ты вообще думаешь, что он на том острове?
Neckbone Эллис, я серьёзно! Мы не знаем, кто этот парень.
Ellis Он любит её, Нэк. Он мне говорил.
Neckbone Мне по##й, кого он любит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mud Что ты сказал, парень? Вот это да, да?
Ellis Что это?
Mud Лодка на дереве. Вот это да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Настоящая причина всех бед Мада — она. Он влюблён в эту девчонку с тех пор, как был твоего возраста. Проблема в том, что ей плевать на всех, кроме самой себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mud У Тома была жизнь, о которой вы и не подозреваете. Он вырос на севере, учился в Йеле. Долгое время он был наёмным убийцей ЦРУ. Летал на Кубу в 63-м. Он убил больше людей, чем вы, вероятно, когда-либо встречали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galen Я знаю, я всего лишь твой дядя, а не родитель, но, э-э, ты можешь рассказывать мне, если что.
Neckbone Могу сказать одно — этот шлем пахнет, как у меня под крылом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
May Pearl Если найдёшь мой номер — позвони мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Senior Ты знаешь, что я тебя люблю?
Ellis Да, сэр. Знаю.
Senior Я заставляю тебя пахать, потому что жизнь — это работа. Ты это понимаешь?
Ellis Да, сэр.
Senior Твоя мама говорила о том, чтобы переехать в город.
Ellis Что это значит?
Senior Она вроде как настроена решительно. Хочет разойтись. Может попросить меня о разводе.
Ellis [пауза] Что это значит для меня?
Senior Значит, наслаждайся рекой, сынок. Наслаждайся пока живёшь на ней, потому что такой жизни в этом мире долго не будет. И охрана природы почти это обеспечила.
Ellis Но мы с тобой всё ещё можем жить здесь. Охрана природы не заберёт твою лодку. Пока ты в ней.
Senior Дом на воде оформлен на твою мать. Её отец подарил ему, а не мне. Если она решит уйти, у охраны природы есть полное право разобрать лодку доска за доской.
Ellis Но это несправедливо. Ты работаешь здесь. У нас есть лёдогенератор, ловушки. Что нам теперь делать?
Senior Как я уже сказал, это дело твоей матери.
Ellis Я не городской. Я так не жить.
Senior [пауза] Я тебя подвёл. Мужчина должен сам за себя отвечать, а я не поступал так.
Ellis Но вы же женаты. Вы должны любить друг друга.
Senior Я уже не уверен в этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Neckbone Рыба! Рыба! Мы всего лишь продаём рыбу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»
Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше