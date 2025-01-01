TomНастоящая причина всех бед Мада — она. Он влюблён в эту девчонку с тех пор, как был твоего возраста. Проблема в том, что ей плевать на всех, кроме самой себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MudУ Тома была жизнь, о которой вы и не подозреваете. Он вырос на севере, учился в Йеле. Долгое время он был наёмным убийцей ЦРУ. Летал на Кубу в 63-м. Он убил больше людей, чем вы, вероятно, когда-либо встречали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
GalenЯ знаю, я всего лишь твой дядя, а не родитель, но, э-э, ты можешь рассказывать мне, если что.
NeckboneМогу сказать одно — этот шлем пахнет, как у меня под крылом.