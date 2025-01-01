Senior Ты знаешь, что я тебя люблю?

Senior Я заставляю тебя пахать, потому что жизнь — это работа. Ты это понимаешь?

Senior Твоя мама говорила о том, чтобы переехать в город.

Ellis Что это значит?

Senior Она вроде как настроена решительно. Хочет разойтись. Может попросить меня о разводе.

Ellis [пауза] Что это значит для меня?

Senior Значит, наслаждайся рекой, сынок. Наслаждайся пока живёшь на ней, потому что такой жизни в этом мире долго не будет. И охрана природы почти это обеспечила.

Ellis Но мы с тобой всё ещё можем жить здесь. Охрана природы не заберёт твою лодку. Пока ты в ней.

Senior Дом на воде оформлен на твою мать. Её отец подарил ему, а не мне. Если она решит уйти, у охраны природы есть полное право разобрать лодку доска за доской.

Ellis Но это несправедливо. Ты работаешь здесь. У нас есть лёдогенератор, ловушки. Что нам теперь делать?

Senior Как я уже сказал, это дело твоей матери.

Ellis Я не городской. Я так не жить.

Senior [пауза] Я тебя подвёл. Мужчина должен сам за себя отвечать, а я не поступал так.

Ellis Но вы же женаты. Вы должны любить друг друга.