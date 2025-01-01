Меню
Цитаты из фильма 8 миллионов способов умереть

Цитаты из фильма 8 миллионов способов умереть

Sunny Фонарь освещает мои волосы там в темноте. Сахарная вата, светится...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Moldonado Ты считаешь меня дураком? Это грубо, мужик. Ты ведёшь себя непочтительно и грубо.
Matthew 'Matt' Scudder Грубо? Да брось, ты вёл себя грубо по всей чёртовой улице с Санни, не так ли? Грубо?
Angel Moldonado Позволь объяснить тебе кое-что, что случилось с Санни, мужик. Что с ней произошло — это когда люди думают, что если приходится убить кого-то в ходе... деловых дел, иногда выгодно сделать это на виду. Знаешь, устроить беспорядок. Напомнить людям, что они кровоточат, когда умирают. Это даже может предотвратить новые убийства.
Matthew 'Matt' Scudder Ты настоящий гуманист.
Angel Moldonado Да, я таков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Durkin Раньше убийств было тысяча в год. Три в день — и это считалось много. Сейчас пять. Летом больше. Четырнадцать, две пятницы назад. Смертный приговор выносят шесть, семь раз в день, только не убийцам, а обычным людям.
Matthew 'Matt' Scudder Да, в голом городе восемь миллионов историй. Помнишь тот старый сериал? У нас в этом городе восемь миллионов способов умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Мудак!
Matthew 'Matt' Scudder Еб###ая с###а!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Над кем ты смеёшься?
Matthew 'Matt' Scudder Ты напоминаешь мне мою бывшую жену. Она тоже не ставила на договорняки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matthew 'Matt' Scudder Будь то из-за денег или нет, когда тебя трах#т — значит, тебя трах#т.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Moldonado Ладно, ладно, ладно. Моя вина. Извини. Сегодня не получилось.
Matthew 'Matt' Scudder Ну, у всех свои проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sunny [к Мэтту] Что ты делаешь в баре, если пытаешься не пить?
[её тело крупным планом]
Sunny Тебе нравится усложнять себе жизнь?
Matthew 'Matt' Scudder [бармену] Дай мне колу!
bartender Понял, Мэтт.
Sunny [пытается ласково его погладить, качает головой:] Не нервничай.
Matthew 'Matt' Scudder [улыбается] Нет, я не нервничаю.
Sunny [скрещивает руки, смеётся:] Наверное, я немного нервничаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sunny О, Сара... как тебе мой парень?
Sarah [ухмыляется] О, чёрт возьми, дорогая, важно не то, что я думаю, верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah [Скаддеру] Ты просто меркантильный му#ак, который бы трахнул грязь, если бы она чуть двигалась и не спорила слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Angel Moldonado У парня не было ни предшественников, ни преемников. Он был лучшим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matthew 'Matt' Scudder У тебя неплохое образование, да?
Sarah Тот, кто доживает до двух лет — уже образован.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah [в машине, с усмешкой:] Тебе это понравилось.
Matthew 'Matt' Scudder Что понравилось?
Sarah Что ты меня так трогаешь.
Matthew 'Matt' Scudder «Трогаешь»? Ударить — это трогать? Хочешь увидеть, что значит «трогать»?
Sarah Это похищение, ты, пьян#я!
Matthew 'Matt' Scudder Слушай, мы тут друг другу предъявляем претензии. Для полудур#ой шлюхи ты чертовски самоуверенна, знаешь? То, что ты сказала про Санни, что он безнадёжная жертва, заставляет меня хотеть...
Sarah Потрёшь меня?
Matthew 'Matt' Scudder Просто ответь на вопрос, ладно?
Sarah [резко:] Какой вопрос?
Matthew 'Matt' Scudder Про Молданадо и Вилли.
Sarah Всё, что я знаю — они уже давно пытаются втянуть Чанса в свой бизнес.
Matthew 'Matt' Scudder Что ты имеешь в виду? В каком плане?
Sarah [резко:] Точно не знаю. Клуб используют. Торгуют наркотой.
[качает головой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chance [когда заходит его телохранитель] Всё нормально, чувак.
[Мэтту:]
Chance Ненавижу деньги, чувак! Если они новые — режут пальцы, если старые — воняют!
[Саре:]
Chance Ты слышала это?
Sarah Я и половина клуба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
