Sunny [к Мэтту] Что ты делаешь в баре, если пытаешься не пить?

[её тело крупным планом]

Sunny Тебе нравится усложнять себе жизнь?

Matthew 'Matt' Scudder [бармену] Дай мне колу!

bartender Понял, Мэтт.

Sunny [пытается ласково его погладить, качает головой:] Не нервничай.

Matthew 'Matt' Scudder [улыбается] Нет, я не нервничаю.