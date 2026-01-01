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Мэгги Бейрд
Maggie Baird
Киноафиша
Персоны
Мэгги Бейрд
Мэгги Бейрд
Maggie Baird
Дата рождения
30 марта 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Фрута, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.7
Билли Айлиш - Тур "Hit Me Hard and Soft"
(2026)
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
7.9
Билли Айлиш: Слегка размытый мир
(2021)
Фильмография Мэгги Бейрд
8.7
Билли Айлиш - Тур "Hit Me Hard and Soft"
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour
документальный
2026, США
Смотреть трейлер
7.9
Билли Айлиш: Слегка размытый мир
Billie Eilish: The World's a Little Blurry
биография, документальный, музыка
2021, США
7.4
Маниакальный
Manic
драма
2001, США
8.6
Умерь свой энтузиазм
комедия
2000, США
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