Chad Это, наверное, самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни!

Sara Не называй меня тупой, блин.

Chad Я не говорил, что ты тупая, чикса, я сказал, что твоё мнение — тупое, потому что так оно и есть!

Sara У Росомахи в костях стальные пластины

Chad [перебивая] И что с того?

Sara А у Бэтмена есть маленький е***й пояс и маленький е***й плащ. Что, по-твоему, он с этим сделает? Росомаха уложит его за 2 секунды.

Chad Бэтмен намного умнее и гораздо более искусный боец, чем

Sara [перебивая] Что он сделает? Бросит е***е лезвия?

Chad он знает около восьми разных боевых искусств, он, типа, ниндзя...

Sara Бэтмен — п***р.