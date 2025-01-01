Chad
Это, наверное, самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни!
Sara
Не называй меня тупой, блин.
Chad
Я не говорил, что ты тупая, чикса, я сказал, что твоё мнение — тупое, потому что так оно и есть!
Sara
У Росомахи в костях стальные пластины
Chad
[перебивая]
И что с того?
Sara
А у Бэтмена есть маленький е***й пояс и маленький е***й плащ. Что, по-твоему, он с этим сделает? Росомаха уложит его за 2 секунды.
Chad
Бэтмен намного умнее и гораздо более искусный боец, чем
Sara
[перебивая]
Что он сделает? Бросит е***е лезвия?
Chad
он знает около восьми разных боевых искусств, он, типа, ниндзя...
Sara
Бэтмен — п***р.
Chad
Бэтмен не п***р. Бэтмен трахает самых горячих девушек Готэма направо и налево, понял? Он — ИГРОК!