Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маниакальный Цитаты из фильма Маниакальный

Цитаты из фильма Маниакальный

Chad Секс — это нечто важное.
Dr. David Monroe [недоверие] Ты занимался сексом?
[смех в группе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Monroe Эм, я не собираюсь читать тебе какую-то бредовую чушь и говорить, что если ты вдруг прозреешь насчёт отца, то совершишь прорыв, и всё станет пиццей с минетами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chad Это, наверное, самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни!
Sara Не называй меня тупой, блин.
Chad Я не говорил, что ты тупая, чикса, я сказал, что твоё мнение — тупое, потому что так оно и есть!
Sara У Росомахи в костях стальные пластины
Chad [перебивая] И что с того?
Sara А у Бэтмена есть маленький е***й пояс и маленький е***й плащ. Что, по-твоему, он с этим сделает? Росомаха уложит его за 2 секунды.
Chad Бэтмен намного умнее и гораздо более искусный боец, чем
Sara [перебивая] Что он сделает? Бросит е***е лезвия?
Chad он знает около восьми разных боевых искусств, он, типа, ниндзя...
Sara Бэтмен — п***р.
Chad Бэтмен не п***р. Бэтмен трахает самых горячих девушек Готэма направо и налево, понял? Он — ИГРОК!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sara Ты знаешь, Калабасас полон этих чёртовых жидеек и папиных дочек. У меня не было никакой дебютантской жизни. Однажды я увидела её в Макдональдсе с ребятами после операции на носу. Это было до того, как я поняла своё место, поэтому я села рядом. Моя подруга закатила глаза и сказала: «Что, ты правда думаешь, что ты красивая? Потому что ходишь, как будто ты вся такая горячая, а на самом деле нет». Тогда весь стол начал смеяться. Я плакала примерно три дня, а потом, чёрт возьми, воскресла, понимаешь? Я просто поняла, что все, кого я знала, — полные лжецы. И тогда я начала делать всё, что хочу, и плевать на то, что думают люди. Так что у меня почти нет друзей. И они мне не нужны.
Tracy Мы друзья.
Sara [тихо] Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chad Я лучше иногда буду чувствовать себя полным отстоем, а в остальное время — просто богом, чем всё время — просто нормально, понимаешь? К чёрту посредственность
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chad Все великие художники — извращенцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lyle Это место отстой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября
Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд
Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше