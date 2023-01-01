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Цыпленок с черносливом
Цыпленок с черносливом, 2012: актеры и роли
Цыпленок с черносливом
2012 / Франция / Германия / Бельгия
Трейлер
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Цыпленок с черносливом, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Паронно
Vincent Paronnaud
Маржан Сатрапи
Marjane Satrapi
В ролях
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Эдуард Баэр
Edouard Baer
Голшифте Фарахани
Golshifteh Farahani
Эрик Каравака
Éric Caravaca
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
Дидье Фламан
Didier Flamand
Мария де Медейрос
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