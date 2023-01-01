Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Адипуруш" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цыпленок с черносливом Цыпленок с черносливом
Киноафиша Фильмы Цыпленок с черносливом Цыпленок с черносливом, 2012: актеры и роли
Цыпленок с черносливом 2012 / Франция / Германия / Бельгия
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Цыпленок с черносливом, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Паронно Vincent Paronnaud Маржан Сатрапи Маржан Сатрапи Marjane Satrapi
В ролях
Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Эдуард Баэр Эдуард Баэр Edouard Baer Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Golshifteh Farahani Эрик Каравака Эрик Каравака Éric Caravaca Кьяра Мастроянни Кьяра Мастроянни Chiara Mastroianni Дидье Фламан Didier Flamand Мария де Медейрос
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше