6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Эта ночь

This Is the Night 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 8 апреля 1932
Дата выхода
8 апреля 1932 США
Производство Paramount Pictures
Другие названия
This Is the Night, Esta es la noche, Esposa Improvisada, En Nat i Venedig, La belle nuit, Madame verliert ihr Kleid, Natten är vår, Natten er vår, Ovo je noc, To jest ta noc, Yö on meidän, Эта ночь, その夜
Режиссер
Фрэнк Таттл
В ролях
Лили Дамита
Чарльз Рагглз
Роланд Янг
Роланд Янг
Тельма Тодд
Кэри Грант
Кэри Грант
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Claire Mathewson [они сидят на заднем сиденье своей машины; у Клэр порвалось платье об дверь машины] Джеральд, ты ничего не собираешься делать?
Gerald Gray Здесь?
Claire Mathewson Нет, нет. Я про увольнение твоего шофёра.
Gerald Gray О, о, пусть он у меня останется. Я же позволил тебе оставить мужа.
Claire Mathewson Я его не оставляла.
Gerald Gray Что?
Claire Mathewson Он уехал этим утром.
Gerald Gray Навсегда?
Claire Mathewson Нет, нет, на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Он там участвует, знаешь ли. Ты что, никогда не слышал про Стива Мэтьюсона, метателя копья?
Gerald Gray Метатель копья?
Claire Mathewson ага
Gerald Gray Ты про эти длинные, смертоносные гарпуны?
[она кивает]
Gerald Gray Клэр, как только ты знакомишься с мужчиной, сразу после «привет» нужно добавлять: «мой муж метает копьё».
