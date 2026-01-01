Claire Mathewson [они сидят на заднем сиденье своей машины; у Клэр порвалось платье об дверь машины] Джеральд, ты ничего не собираешься делать?

Gerald Gray Здесь?

Claire Mathewson Нет, нет. Я про увольнение твоего шофёра.

Gerald Gray О, о, пусть он у меня останется. Я же позволил тебе оставить мужа.

Claire Mathewson Я его не оставляла.

Gerald Gray Что?

Claire Mathewson Он уехал этим утром.

Gerald Gray Навсегда?

Claire Mathewson Нет, нет, на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Он там участвует, знаешь ли. Ты что, никогда не слышал про Стива Мэтьюсона, метателя копья?

Gerald Gray Метатель копья?

Claire Mathewson ага

Gerald Gray Ты про эти длинные, смертоносные гарпуны?

[она кивает]