Claire Mathewson
[они сидят на заднем сиденье своей машины; у Клэр порвалось платье об дверь машины]
Джеральд, ты ничего не собираешься делать?
Gerald Gray
Здесь?
Claire Mathewson
Нет, нет. Я про увольнение твоего шофёра.
Gerald Gray
О, о, пусть он у меня останется. Я же позволил тебе оставить мужа.
Claire Mathewson
Я его не оставляла.
Gerald Gray
Что?
Claire Mathewson
Он уехал этим утром.
Gerald Gray
Навсегда?
Claire Mathewson
Нет, нет, на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Он там участвует, знаешь ли. Ты что, никогда не слышал про Стива Мэтьюсона, метателя копья?
Gerald Gray
Метатель копья?
Claire Mathewson
ага
Gerald Gray
Ты про эти длинные, смертоносные гарпуны?
[она кивает]
Gerald Gray
Клэр, как только ты знакомишься с мужчиной, сразу после «привет» нужно добавлять: «мой муж метает копьё».