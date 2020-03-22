Отмороженный профессор

, 1961
The AbsentMinded Professor
США / фантастика, семейный, комедия, спорт / 18+
О фильме

Профессор живет в маленьком городке, он увлекается химией — изобретает озорное вещество, «плюющее» на законы тяготения. Он называет его «флаббером», летающей резиной, использовать его можно в разных целях. Если намазать им спортивную обувь, баскетболисты совершенно безнадежной команды колледжа обретут удивительную прыгучесть, победят соперников.

В ролях

Фред МакМюррэй
Нэнси Олсон
Кинен Уинн
Томми Кирк
Леон Эймс
Эдвард Эндрюс
Режиссер Роберт Стивенсон
Сценарист Билл Уолш, Сэмюэл В. Тейлор
Композитор Джордж Брунс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1961
Премьера онлайн 22 марта 2020
Премьера в мире 20 января 1961
Дата выхода
20 января 1961 Великобритания U
8 сентября 1961 Германия
18 августа 1961 Италия
16 марта 1961 США
28 февраля 1962 Франция
16 марта 1961 Швеция 7
29 июля 1961 Япония G
Бюджет $2 000 000
Производство Walt Disney Productions
Другие названия
The Absent Minded Professor, Der zerstreute Professor, El profesor distraído, The Absent-Minded Professor, Отмороженный профессор, A szórakozott professzor, Den Tankspridde Professorn, Der fliegende Pauker, El profesor distraido, Hop med professoren, Høyere og høyere professor, Latający profesor, Le roi des distraits, Monte là-d'ssus, Monte là-d'ssus... et tu riras aux larmes !, O Fantástico Professor, O Fantástico Super-Homem, O Professor Distraído, Profesorul distrat, Profesorul traznit, Professeur tête en l'air, Pyörät pilvissä, Un professore fra le nuvole, Un sabio en las nubes, Разсеяният професор, Расејани професор, Рассеянный профессор, Роззявкуватий професор, Чокнутый профессор, うっかり博士の大発明　フラバァ, 飛天老爺車

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
