Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Каждая девушка должна выйти замуж
6.4
Киноафиша Фильмы Каждая девушка должна выйти замуж
6.4

Каждая девушка должна выйти замуж

, 1948
Every Girl Should Be Married
США / комедия / 18+
Постер фильма Каждая девушка должна выйти замуж
6.4

О фильме

Молодая девушка вбила в свою миленькую головку, что хочет выйти замуж. Она настойчиво и самыми неожиданными средствами добивается, чтобы эта же мысль «родилась» и у её избранника, детского доктора и убеждённого холостяка.

В ролях

Кэри Грант
Кэри Грант
Франшо Тоун
Диана Линн
Бетси Дрэйк
Алан Маубрэй
Элизабет Рисдон
Режиссер Дон Хартман
Сценарист Eleanor Harris, Стефен Морхауз Эйвери
Композитор Leigh Harline
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 25 декабря 1948
Дата выхода
25 декабря 1948 США
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Every Girl Should Be Married, En busca de marido, Don Hartman's Production of Every Girl Should Be Married, Jedes Mädchen müßte heiraten, Fiecare fată ar trebui să fie măritată, Gift er flickor, Gift jer, piger!, Hoe kom ik aan die man?, Joka tyttö tahtoo naimisiin, Kathe koritsi prepei na pantrevetai, Każda dziewczyna chce wyjść za mąż, La course au mari, La course aux maris, Menkää naimisiin, tytöt!, Ogni ragazza vuol marito, Quero Esse Homem, Todas as Raparigas Devem Casar, Totes les noies s'haurien de casar, Was jedes Mädchen möchte, Каждая девушка должна выйти замуж, 恋はかくの如く

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Каждая девушка должна выйти замуж

Мистер Счастливчик
Мистер Счастливчик комедия, мелодрама
1943, США
7.0
Идеальная жена
Идеальная жена комедия, мелодрама
1953, США
5.0
Нежная ловушка
Нежная ловушка мюзикл, комедия
1955, США
6.0
Холостяк и девчонка
Холостяк и девчонка комедия, мелодрама
1947, США
7.0
Его девушка Пятница
Его девушка Пятница комедия, мелодрама, драма
1940, США
7.0
Милая девушка?
Милая девушка? мелодрама, комедия
1941, США
6.0
Эта ночь
Эта ночь комедия
1932, США
6.0
Воспитание крошки
Воспитание крошки комедия, мелодрама
1938, США
7.0
Весело мы катимся в ад
Весело мы катимся в ад комедия, драма, мелодрама
1932, США
6.0
Ужасная правда
Ужасная правда мелодрама, комедия
1937, США
7.0
Она была неправа
Она была неправа мелодрама, комедия
1933, США
6.0
Мышьяк и старое кружево
Мышьяк и старое кружево триллер, комедия
1944, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше