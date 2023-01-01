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Бильярдист Бильярдист
Киноафиша Фильмы Бильярдист Бильярдист, 1961: актеры и роли
The Hustler Бильярдист 1961 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Бильярдист, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Россен Robert Rossen
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Пайпер Лори Piper Laurie Джордж К. Скотт Джордж К. Скотт George C. Scott Майрон МакКормик Myron McCormick Стефан Гираш Stefan Gierasch Майкл Константин Michael Constantine Джеки Глисон Jackie Gleason
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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