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Бильярдист
Бильярдист, 1961: актеры и роли
The Hustler
Бильярдист
1961 / США
8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Бильярдист, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Россен
Robert Rossen
В ролях
Пол Ньюман
Paul Newman
Пайпер Лори
Piper Laurie
Джордж К. Скотт
George C. Scott
Майрон МакКормик
Myron McCormick
Стефан Гираш
Stefan Gierasch
Майкл Константин
Michael Constantine
Джеки Глисон
Jackie Gleason
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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