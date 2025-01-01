Меню
Фильмы
Бильярдист
Награды и номинации фильма Бильярдист
Награды и номинации фильма Бильярдист 1961
Оскар 1962
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший актёр второго плана
Номинант
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best Foreign Actress
Номинант
