5.5
Лучшие друзья

, 1982
Best Friends
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Паула и Ричард — успешная команда голливудских сценаристов. Они хорошо знают друг друга, долго работают и живут вместе. Но вот незадача: вдруг они решили пожениться и все испортить… Как выясняется, брак обещает множество неожиданных сюрпризов и сложностей и уж совсем далек от многолетних дружеских и рабочих отношений.

В ролях

Берт Рейнольдс
Голди Хоун
Джессика Тэнди
Барнард Хьюз
Одра Линдли
Кинен Уинн
Режиссер Норман Джуисон
Сценарист Валери Кёртин, Барри Левинсон
Композитор Мишель Легран
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 17 декабря 1982
Дата выхода
17 декабря 1982 Россия 12+
10 июня 1983 Германия
26 декабря 1982 Греция
27 мая 1983 Ирландия PG
17 декабря 1982 Казахстан
17 декабря 1982 США
17 декабря 1982 Украина
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $36 821 203
Производство Warner Bros., Timberlane Productions, Major Studio Partners
Другие названия
Best Friends, Amigos íntimos, Les meilleurs amis, Zwei dicke Freunde, 小迷糊回娘家, Amici come prima, Amigos Muito Íntimos, Amigos muy íntimos, Bedste venner, Behtarin Doostha, Beste venner, Bračna Veza, Diazygio me prothesmia, Haverrim Tovim, Házasodjunk, vagy tán mégse?, Kekkonshinai-zoku, Loucuras de um Casal, Najbolji prijatelji, Najlepsi przyjaciele, Parhaat Kaverukset - Eli tyttö joka ei halunnut naimisin, Porocna zveza, Prieteni pe viaţă, Sıkı dostlar, Tjejen som inte ville gifta sig, Διαζύγιο με προθεσμία, Лучшие друзья, Най-добри приятели, 最佳伴侣, 最佳朋友, 結婚しない族

5.5
5.5 IMDb
Цитаты

Paula McCullen Грудь слишком большая, Ричард? У каждой женской роли, которую ты создаёшь, грудь слишком большая.
Richard Babson Ммм... но я заставляю их за это страдать.

