Америка тридцатых годов. В США разгар экономической депрессии. Это время расцвета мафии и коррупции. Фабрики и заводы терпят колоссальные убытки. Массовые увольнения выбрасывают на улицу толпы недовольных людей. Многие считают за удачу пополнить ряды организованной преступности. Многие, но только не Джонни Ковак. У него есть хорошие связи с мафией, но он выбирает другой путь.

Он вступает в ряды профсоюза и пытается отстоять свое право на труд. Обладая потрясающим даром убеждения, он привлекает под знамена профсоюза толпы людей. Довольно скоро Джонни убеждается, что в рамках закона бороться за свои права — невозможно. И тогда, не обращая внимания на исходящие отовсюду угрозы, он решает бороться с капиталистическими акулами с оружием в руках.