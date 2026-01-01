Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кулак
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Кулак

Кулак

F.I.S.T 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Америка тридцатых годов. В США разгар экономической депрессии. Это время расцвета мафии и коррупции. Фабрики и заводы терпят колоссальные убытки. Массовые увольнения выбрасывают на улицу толпы недовольных людей. Многие считают за удачу пополнить ряды организованной преступности. Многие, но только не Джонни Ковак. У него есть хорошие связи с мафией, но он выбирает другой путь.

Он вступает в ряды профсоюза и пытается отстоять свое право на труд. Обладая потрясающим даром убеждения, он привлекает под знамена профсоюза толпы людей. Довольно скоро Джонни убеждается, что в рамках закона бороться за свои права — невозможно. И тогда, не обращая внимания на исходящие отовсюду угрозы, он решает бороться с капиталистическими акулами с оружием в руках.

Страна США
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 13 апреля 1978
Дата выхода
13 апреля 1978 Россия 16+
26 апреля 1978 Бразилия
16 августа 1978 Германия
13 апреля 1978 Казахстан
26 апреля 1978 США
13 апреля 1978 Украина
4 декабря 1979 Франция
MPAA PG
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $20 388 920
Производство Chateau Productions, Huron Productions Inc.
Другие названия
F·I·S·T, F.I.S.T, F.I.S.T., Кулак, Bossen, Ein Mann geht seinen Weg, F. I. S. T., F.I.S.T. - Ein Mann geht seinen Weg, F.I.S.T. Símbolo de fuerza, Fist, K.O.V.A., Kamyoncu, Kumštis, Mushti, Ö.K.Ö.L., P.Ä.S.Ť., P.E.S.T., T.U.F.F., Πυγμή, Ф.И.С.T., Фист, フィスト, 拳頭大風暴
Режиссер
Норман Джуисон
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Род Стайгер
Питер Бойл
Мелинда Диллон
Дэвид Хаффман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
