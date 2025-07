Страна США

Продолжительность 1 час 22 минуты

Год выпуска 1951

Премьера в мире 5 апреля 1951

Бюджет $941 000

Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Другие названия

Father's Little Dividend, El padre es abuelo, Allons donc, papa!, Ein Geschenk des Himmels, A papa, A papa kedvence, El padre ya es abuelo, Fars lille utbytte, Fars store gevinst, Isän pikku osinko, Kłopotliwy wnuczek, Komaan, papa!, Laugh Track: Father's Little Dividend, Micul dividend al tatei, Morfar opp i dagen, O Netinho do Papai, O Pai é Avô, O petheros tis nyfis, Papà diventa nonno, Temel Taşı, Vader plukt de vruchten, Ο πεθερός τής νύφης, Маленькая прибыль отца, Маленький прибуток батька, 可愛い配当, 父亲的微薄红利, 玉女弄璋