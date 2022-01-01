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Галина Петрова
Галина Петрова
О персоне
Фильмография
Галина Петрова
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Дата рождения
22 декабря 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Тамбов, СССР (Россия)
Биография Галины Петровой
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Фильмография Галины Петровой
Интим не предлагать
мелодрама
2016, Россия
6.0
Подарок с характером
приключения, комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
комедия, драма
2012, Россия
4.0
Васильки для Василисы
мелодрама
2012, Россия
5.0
Домработница
комедия, мелодрама
2011, Россия
6.0
Вдовий пароход
драма
2010, Россия
5.0
Медея
драма
2009, Россия
0.0
Спартакиада. Локальное потепление
мелодрама, комедия
2008, Россия
2.0
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