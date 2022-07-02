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Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
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Дата рождения
20 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Екатерины Стриженовой

Родилась 20 марта, 1968. Москва, СССР

Фильмография Екатерины Стриженовой
Клод Моне: Магия воды и света
Клод Моне: Магия воды и света
документальный 2018, Италия
6.0
Дедушка моей мечты
Дедушка моей мечты
комедия, семейный 2014, Россия
5.0
Домик в сердце
Домик в сердце
комедия, семейный, мелодрама 2014, Армения / Россия
6.0
Убийство на 100 миллионов
Убийство на 100 миллионов
детектив 2013, Россия
5.0
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
комедия, драма 2012, Россия
4.0
Любовь и немного перца
Любовь и немного перца
мелодрама 2011, Россия
5.0
Любовь-морковь
Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.0
От 180 и выше
От 180 и выше
комедия 2004, Россия
6.0
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Статьи о персоне
Звезда «Сватов» довела Стриженову до трясучки Телеведущая не сдержала эмоций.
Написать
2 июля 2022 12:34
Стриженова раскрыла дальнейшую судьбу Малышевой на ТВ: хватило нескольких слов Ранее стало известно о закрытии программы «Жить здорово!».
2 комментария
21 апреля 2022 16:05
Пряталась за спиной мужа: исхудавшая Стриженова вызвала оторопь россиян Поклонники не ожидали такого преображения знаменитости.
Написать
17 февраля 2022 10:00
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