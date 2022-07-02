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Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
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Екатерина Стриженова
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Дата рождения
20 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Екатерины Стриженовой
Родилась 20 марта, 1968. Москва, СССР
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Фильмография Екатерины Стриженовой
Клод Моне: Магия воды и света
документальный
2018, Италия
6.0
Дедушка моей мечты
комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Домик в сердце
комедия, семейный, мелодрама
2014, Армения / Россия
6.0
Убийство на 100 миллионов
детектив
2013, Россия
5.0
Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
комедия, драма
2012, Россия
4.0
Любовь и немного перца
мелодрама
2011, Россия
5.0
Любовь-морковь
мелодрама, комедия
2007, Россия
7.0
От 180 и выше
комедия
2004, Россия
6.0
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2 июля 2022 12:34
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17 февраля 2022 10:00
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