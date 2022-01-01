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Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж
Киноафиша Фильмы Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж, 2013: актеры и роли
August: Osage County Август: Графство Осейдж 2013 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Август: Графство Осейдж, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уэллс Джон Уэллс John Wells
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Дермот Малруни Дермот Малруни Dermot Mulroney Джульетт Льюис Джульетт Льюис Juliette Lewis Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard
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