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Август: Графство Осейдж
Август: Графство Осейдж, 2013: актеры и роли
August: Osage County
Август: Графство Осейдж
2013 / США
Трейлер
7.0
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Август: Графство Осейдж, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уэллс
John Wells
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Крис Купер
Chris Cooper
Сэм Шепард
Sam Shepard
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Одна
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