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Август: Графство Осейдж
Награды и номинации фильма Август: Графство Осейдж
August: Osage County
Август: Графство Осейдж
2013 / США
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7.1
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Август: Графство Осейдж
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Оскар 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
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Лучшая мужская роль второго плана
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