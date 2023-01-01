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Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж
Киноафиша Фильмы Август: Графство Осейдж Награды и номинации фильма Август: Графство Осейдж
August: Osage County Август: Графство Осейдж 2013 / США
7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Август: Графство Осейдж

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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2023, США, боевик, биография, драма
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