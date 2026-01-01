Оповещения от Киноафиши
Кто-то там поет

Кто-то там поет

Ko to tamo peva 18+
О фильме

5 апреля 1941 года в автобусе, отправляющемся в Белград, собралась очень замечательная компания…
Страна Югославия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 1 января 1980
Дата выхода
1 января 1980 Сербия
23 октября 1980 Югославия
Производство Centar Film
Другие названия
Ko to tamo peva, Who's Singin' Over There?, ¿Quién canta allá?, Kdo neki tam poje, Ki énekel ott?, Ko to Tamo Peva?, Kto tam śpiewa, Línea no regular, Quem Canta Lá em Baixo, Quem Está Cantando Aí?, Qui chante là-bas?, Sigøynerfabel, Tko to tamo pjeva?, To leoforeio tis symforas, Vem är det som sjunger där borta?, Wer singt denn da?, Ко то тамо пева/Ko to tamo peva, Кто там поет, Хто там співає?, 歌っているのはだれ?
Режиссер
Слободан Шиян
В ролях
Павле Вуйисич
Драган Николич
Данило Бата Стойкович
Александар Берчек
Неда Арнерич
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.5
Оцените 14 голосов
8.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

