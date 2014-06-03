Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ничего себе поездочка III
4.8 Рейтинг IMDb: 4.7
Ничего себе поездочка III

Ничего себе поездочка III

Joy Ride 3: Road Kill 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Ржавый Гвоздь снова на трассе — и начинает с пытавшихся ограбить его наркоманов. Дальше его целью становятся стритрейсеры, направляющиеся на Ралли 1000 в Канаду…

  • Первая часть франшизы вышла в британском прокате под названием Road Kill. Оригинальное американское название Joyride оказалось неподходящим: в Великобритании этот термин означает «угнать машину, покататься и бросить», что совершенно не соответствует смыслу картины.
  • В начале во время разговора по рации CB женщина называет себя Кэнди. Ржавый Гвоздь отвечает: «Леденец — это мне знакомо». Прозвище «Леденец» (Candy) носил студент Льюис Томас из первого фильма, ставший одной из жертв маньяка.
  • Режиссер Деклан О'Брайен также снял третий, четвертый и пятый фильмы из серии «Поворот не туда». 
  • Модель автомобиля, на которой ездят стритрейсеры — Subaru Impreza WRX STi 2006 года выпуска.
  • Кен Кирзингер и Джесси Хатч ранее снимались вместе в «Фредди против Джейсона» (2003).
  • Примерно в 1:12:30 Ржавый Гвоздь выливает бензин на задние колеса трейлера. Однако, когда он зажигает его через несколько секунд, пламя вспыхивает абсолютно не в том месте.
  • На 35-й минуте пара машин подъезжают к заправочной станции. Две девушки входят, платят и уходят. За что они платили, если не заправлялись?

Команда отчаянных гонщиков отправляется в Канаду, чтобы участвовать в Ралли 1000. На своему пути они подрезают грузовик, следующий по трассе 17 - заброшенной дороге, которую людская молва окрестила Аллеей Убийств. И вот уже цель поездки отходит на второй план, и начинается гонка за жизнь...

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 3 июня 2014
Дата выхода
18 июля 2014 Германия
29 июня 2014 Испания
8 июня 2014 Китай
3 июня 2014 Нидерланды
3 июня 2014 Румыния 18
3 июня 2014 США
11 июня 2014 Франция
8 июля 2014 Швеция
MPAA R
Производство WT Canada Productions
Другие названия
Joy Ride 3: Road Kill, Joy Ride 3: Roadkill, Roadkill 3, Asla Yabancılarla Oynama III: Ölüm Yolu, Con Đường Chết 3, Divlja voznja 3, Frecuencia mortal 3, Jízda do pekel 3, Jízda do pekel III, Joy Ride III, Joy Ride III: Road Kill, JoyRide 3, Kéjutazás 3., Lõbusõit 3, Nunca juegues con extraños 3, Perseguição 3: Correndo Para a Morte, Pote mi milas se xenous 3: Foniki diadromi, Prześladowca 3, Prześladowca III, Radio Killer 3 - La corsa continua, Une virée en enfer 3, Ничего себе поездочка 3, Ничего себе поездочка III, Нічого собі поїздочка 3, Убиец на пътя 3, ロードキラー　デッド・スピード, 致命玩笑3
Режиссер
Деклан О’Брайэн
Деклан О’Брайэн
В ролях
Джесси Хатч
Бен Холлингсворт
Бен Холлингсворт
4.8
4.7 IMDb
Отзывы о фильме

Weteran Mc 9 ноября 2024, 00:15
"Ничего себе поездочка 3" - на данный момент крайняя часть трилогии о водителе трейлера - маньяке и психопате по кличке Ржавый гвоздь.
На… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 9 ноября 2024, 18:33
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
