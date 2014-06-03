Команда отчаянных гонщиков отправляется в Канаду, чтобы участвовать в Ралли 1000. На своему пути они подрезают грузовик, следующий по трассе 17 - заброшенной дороге, которую людская молва окрестила Аллеей Убийств. И вот уже цель поездки отходит на второй план, и начинается гонка за жизнь...