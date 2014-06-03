Ржавый Гвоздь снова на трассе — и начинает с пытавшихся ограбить его наркоманов. Дальше его целью становятся стритрейсеры, направляющиеся на Ралли 1000 в Канаду…
Команда отчаянных гонщиков отправляется в Канаду, чтобы участвовать в Ралли 1000. На своему пути они подрезают грузовик, следующий по трассе 17 - заброшенной дороге, которую людская молва окрестила Аллеей Убийств. И вот уже цель поездки отходит на второй план, и начинается гонка за жизнь...
|18 июля 2014
|Германия
|29 июня 2014
|Испания
|8 июня 2014
|Китай
|3 июня 2014
|Нидерланды
|3 июня 2014
|Румыния
|18
|3 июня 2014
|США
|11 июня 2014
|Франция
|8 июля 2014
|Швеция
На… Читать дальше…