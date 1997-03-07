По автобиографической книге Говарда Стерна, популярнейшего радио диск-жокея, снявшегося в картине в роли самого себя. Он добился успеха, благодаря своей шокирующей искренности и вследствие этого невероятной скандальности, так как люди обычно не рассказывают о себе, а подбирают для острот выдуманный персонаж.



«Почему вы слушаете его?», — спрашивают людей на улице. — «А интересно, что он скажет дальше». Рассказ об этом непредсказуемом комике — импровизаторе построен режиссером от первого лица и начинается с детства, когда будущей звезде эфира было лет восемь. По жанру фильм, конечно, — комедия, но по сути — это драма, в которой, как и в жизни, есть много грустного и смешного.