Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Части тела
6.9
Киноафиша Фильмы Части тела
6.9

Части тела

, 1997
Private Parts
США / биография, драма, комедия / 18+
Постер фильма Части тела
6.9

О фильме

  По автобиографической книге Говарда Стерна, популярнейшего радио диск-жокея, снявшегося в картине в роли самого себя. Он добился успеха, благодаря своей шокирующей искренности и вследствие этого невероятной скандальности, так как люди обычно не рассказывают о себе, а подбирают для острот выдуманный персонаж.

«Почему вы слушаете его?», — спрашивают людей на улице. — «А интересно, что он скажет дальше». Рассказ об этом непредсказуемом комике — импровизаторе построен режиссером от первого лица и начинается с детства, когда будущей звезде эфира было лет восемь. По жанру фильм, конечно, — комедия, но по сути — это драма, в которой, как и в жизни, есть много грустного и смешного.

В ролях

Говард Стерн
Howard Stern
Робин Куиверс
Robin Quivers
Мэри МакКормак
Мэри МакКормак
Alison Stern
Фред Норрис
Fred Norris
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Kenny
Гари Делл’Абат
Gary Dell'Abate
Джеки Мартлинг
Jackie Martling
Кэрол Олт
Gloria
Ричард Портноу
Бен Стерн
Келли Бишоп
Келли Бишоп
Ray Stern
Режиссер Бетти Томас
Сценарист Говард Стерн, Лен Блум, Michael Kalesniko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 7 марта 1997
Дата выхода
7 марта 1997 Россия 16+
24 июля 1997 Венгрия
24 июля 1997 Германия
31 октября 1997 Испания
7 марта 1997 Казахстан
7 марта 1997 США
7 марта 1997 Украина
30 апреля 1997 Франция
14 августа 1997 Чехия 15+
13 июня 1997 Швеция
MPAA R
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $41 230 799
Производство Paramount Pictures, Rysher Entertainment, Northern Lights Entertainment
Другие названия
Private Parts, Partes privadas, Parties intimes, Części intymne, Gizli noktalar, Howard Stern - Idiaitera mathimata, Howard Stern-Ιδιαίτερα μαθήματα, Howard Stern's Private Parts, Howard Sternin intiimit osat, Howard Sterns edle deler, Intim részek, Intymus Hovardo Šterno gyvenimas, Kralj etera, Naga resnica, O Rei da Baixaria, O Rei da Rádio, Private Parts - Dirty Radio, Private Parts - Howard Sterns liv och underliv, Интимни делови, Интимни части, Части тела, Частини тіла, プライベート・パーツ, 紐約鳥王

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Части тела

Клуб «CBGB»
Клуб «CBGB» биография, мюзикл, драма
2012, США
6.0
Страна чудаков
Страна чудаков комедия, драма
2002, США
6.0
Булворд
Булворд комедия, мелодрама, драма
1998, США
6.0
Народ против Ларри Флинта
Народ против Ларри Флинта биография, драма
1996, США
7.0
Паршивая овца
Паршивая овца комедия
1996, США
6.0
Заводила
Заводила комедия, спорт
1996, США
6.0
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку анимация, комедия, криминал
1996, США
7.0
Увалень Томми
Увалень Томми приключения, комедия
1995, США
7.0
Высшая лига
Высшая лига спорт, комедия
1989, США
7.0
Уик-энд у Берни
Уик-энд у Берни комедия, приключения
1989, США
6.0
Мистер Мамочка
Мистер Мамочка мелодрама, комедия
1983, США
6.0
Частная жизнь
Частная жизнь комедия, драма
2018, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше