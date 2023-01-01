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Киноафиша Фильмы Высшая лига Высшая лига, 1989: актеры и роли
Major League Высшая лига 1989 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Высшая лига, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид С. Уорд
В ролях
Том Беренджер Том Беренджер Tom Berenger Чарли Шин Чарли Шин Charlie Sheen Корбин Бернсен Корбин Бернсен Corbin Bernsen Маргарет Уиттон Margaret Whitton Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Уэсли Снайпс Уэсли Снайпс Wesley Snipes Джеймс Гаммон Джеймс Гаммон James Gammon
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