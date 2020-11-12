Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Magnum Force
7.1
Kinoafisha Films Magnum Force
7.1

Magnum Force

, 1973
Magnum Force
USA / Crime, Thriller, Action, Detective / 18+
Poster of Magnum Force
7.1

Synopsis

Dirty Harry is on the trail of vigilante cops who are not above going beyond the law to kill the city's undesirables.

Cast

Clint Eastwood
Clint Eastwood
Harry Calahan
Hal Holbrook
Hal Holbrook
Lt. Briggs
Mitch Ryan
McCoy
David Soul
Davis
Tim Matheson
Tim Matheson
Sweet
Kip Niven
Astrachan
Robert Urich
Grimes
Felton Perry
Early Smith
Maurice Argent
Nat Weinstein
Margaret Avery
Prostitute
Director Ted Post
Writer John Milius, Michael Cimino, Harry Julian Fink, Rita M. Fink
Composer Lalo Schifrin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1973
World premiere 13 December 1973
Release date
20 December 1973 Russia 16+
17 January 1974 Argentina
26 December 1973 Australia
23 December 1973 Brazil
11 March 1974 Denmark
1 March 1974 Finland
27 February 1974 France
27 December 1973 Germany
22 February 1974 Great Britain
14 March 1974 Greece
1 February 1974 Ireland 18
27 December 1973 Italy
9 February 1974 Japan PG12
20 December 1973 Kazakhstan
20 December 1973 Netherlands
14 March 1974 Norway
2 April 1977 South Korea 18
29 July 1974 Spain
25 December 1973 Sweden
1 November 1984 Turkey
24 December 1973 USA
20 December 1973 Ukraine
10 February 1975 Uruguay
MPAA R
Worldwide Gross $39,768,000
Production The Malpaso Company, Warner Bros.
Also known as
Magnum Force, Magnum .44, Magnum 44, Calahan, Callahan, Dirty Harry II - Callahan, À coups de magnum, A Magnum ereje, Dirty Harry 2, Dirty Harry går amok, Forţă Magnum, Forta pistolului, Harry - O Detective em Acção, Harry el Fort, Harry el fuerte, Klopka za inspektora Callahana, Magnum '44, Past za inšpektorja Callahana, Siła magnum, Silahın Gücü, Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, Vigilance, Ένα Magnum 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν, Высшая сила, Полицейски магнум, Прљави Хари: Клопка за инспектора Калахана, Сила Магнума, Силата на магнума, ダーティハリー2, 緊急搜捕令, 辣手追魂槍, Dirty Harry 2 - Callahan, Dirty Harry 2: Magnum 44, L'inspecteur Harry 2 - Magnum Force, Мръсния Хари: Силата на Магнума, Dirty Harry 2 - Magnum Force, Dirty Harry 2: Magnum Force, Dirty Harry II - Magnum Force, Dirty Harry Magnum Force, Likainen Harry: Magnum .44, Грязный Гарри 2: Сила магнума

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Magnum Force

Hang 'Em High
Hang 'Em High Thriller, Action, Drama, Western, Crime
1968, USA
7.0
Dirty Harry
Dirty Harry Crime, Thriller, Action
1971, USA
7.0
Sudden Impact
Sudden Impact Action, Crime, Drama, Thriller
1983, USA
6.0
The Dead Pool
The Dead Pool Action, Drama, Thriller, Crime
1988, USA
6.0
Space Cowboys
Space Cowboys Adventure, Thriller, Comedy, Sci-Fi
2000, USA / Australia
6.0
Heartbreak Ridge
Heartbreak Ridge Drama, Action, Comedy
1986, USA
6.0
Pale Rider
Pale Rider Action, Western
1985, USA
6.0
Escape from Alcatraz
Escape from Alcatraz Crime, Thriller, Drama
1979, USA
7.0
The Outlaw Josey Wales
The Outlaw Josey Wales Thriller, Adventure, Western, Action, Drama
1976, USA
7.0
The Enforcer
The Enforcer Action, Crime, Thriller
1976, USA
6.0
Thunderbolt and Lightfoot
Thunderbolt and Lightfoot Comedy, Crime, Adventure, Drama
1974, USA
7.0
The Towering Inferno
The Towering Inferno Action, Thriller
1974, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more