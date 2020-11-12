Magnum Force, Magnum .44, Magnum 44, Calahan, Callahan, Dirty Harry II - Callahan, À coups de magnum, A Magnum ereje, Dirty Harry 2, Dirty Harry går amok, Forţă Magnum, Forta pistolului, Harry - O Detective em Acção, Harry el Fort, Harry el fuerte, Klopka za inspektora Callahana, Magnum '44, Past za inšpektorja Callahana, Siła magnum, Silahın Gücü, Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, Vigilance, Ένα Magnum 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν, Высшая сила, Полицейски магнум, Прљави Хари: Клопка за инспектора Калахана, Сила Магнума, Силата на магнума, ダーティハリー2, 緊急搜捕令, 辣手追魂槍, Dirty Harry 2 - Callahan, Dirty Harry 2: Magnum 44, L'inspecteur Harry 2 - Magnum Force, Мръсния Хари: Силата на Магнума, Dirty Harry 2 - Magnum Force, Dirty Harry 2: Magnum Force, Dirty Harry II - Magnum Force, Dirty Harry Magnum Force, Likainen Harry: Magnum .44, Грязный Гарри 2: Сила магнума
Film rating
7.1
Rate12 votes
7.2IMDb
Updated 12 November 2020
Stills
Quotes
[last lines]
Harry CallahanA man's GOT to know his limitations.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.