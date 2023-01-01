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Подержанные автомобили
Подержанные автомобили, 1980: актеры и роли
Used Cars
Подержанные автомобили
1980 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Подержанные автомобили, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Земекис
Robert Zemeckis
В ролях
Курт Рассел
Kurt Russell
Джек Уорден
Jack Warden
Геррит Грэм
Gerrit Graham
Дебора Хэрмон
Deborah Harmon
Джо Флаэрти
Joe Flaherty
Фрэнк МакРэй
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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