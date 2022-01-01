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Николас Туртурро

Nicholas Turturro
Николас Туртурро
Николас Туртурро Nicholas Turturro
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Дата рождения
29 января 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Николас Туртурро

Родился 29 января 1962 года. Куинс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Николас Туртурро
Одни дома
Одни дома
комедия, семейный 2021, США
5.0
Пентхаус
Пентхаус
триллер 2021, США
3.0
Толстяк против всех
Толстяк против всех
комедия 2015, США
4.0
Призрачный удар
Призрачный удар
биография, драма 2008, Канада / США
5.0
Первое воскресенье
Первое воскресенье
комедия 2008, США
5.0
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Чак и Ларри: пожарная свадьба
комедия 2007, США
7.0
Башни-Близнецы
Башни-Близнецы
драма 2006, США
7.0
Все или ничего
Все или ничего
комедия 2005, США
7.0
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