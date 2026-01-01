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Николас Туртурро
Nicholas Turturro
Киноафиша
Персоны
Николас Туртурро
Николас Туртурро
Nicholas Turturro
Дата рождения
29 января 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Николас Туртурро
Родился 29 января 1962 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.1
Белый воротничок
(2009)
7.7
Полиция Нью-Йорка
(1993)
7.1
Голубая кровь
(2010)
Фильмография Николас Туртурро
6.3
Реплика
Replica
криминал, драма
2023, США
4.4
Одни дома
Pups Alone
комедия, семейный
2021, США
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3
Пентхаус
The Penthouse
триллер
2021, США
4.4
Толстяк против всех
Paul Blart: Mall Cop 2
комедия
2015, США
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7.1
Голубая кровь
драма, криминал
2010, США
8.1
Белый воротничок
драма, комедия, криминал
2009, США
5
Первое воскресенье
First Sunday
комедия
2008, США
5.6
Призрачный удар
Phantom Punch
биография, драма
2008, Канада / США
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