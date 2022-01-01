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Николас Туртурро
Николас Туртурро
Nicholas Turturro
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Николас Туртурро
Nicholas Turturro
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Дата рождения
29 января 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Николас Туртурро
Родился 29 января 1962 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Николас Туртурро
Одни дома
комедия, семейный
2021, США
5.0
Пентхаус
триллер
2021, США
3.0
Толстяк против всех
комедия
2015, США
4.0
Призрачный удар
биография, драма
2008, Канада / США
5.0
Первое воскресенье
комедия
2008, США
5.0
Чак и Ларри: пожарная свадьба
комедия
2007, США
7.0
Башни-Близнецы
драма
2006, США
7.0
Все или ничего
комедия
2005, США
7.0
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