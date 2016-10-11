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Точка кипения
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3-4 x jûgatsu

Точка кипения, 1990

1990 / Япония
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Случилось так, что самый обыкновенный паренёк, работающий на автозаправке, столкнулся с самым обыкновенным, но от этого ничуть не менее отвратительным бандитом из «Якудзы», решившим помыть свою машину. Существует важное правило выживания в Японии: категорически запрещается вступать в конфронтацию с настоящим гангстером, какое бы настроение у тебя не было. К несчастью, герой фильма, Масаки, забыл об этом правиле. Роковая встреча на бензоколонке изменила жизни двух людей навсегда. Масаки пришлось очень хорошо узнать, что такое оружие, кровь и смерть…
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1990
Премьера онлайн 11 октября 2016
Премьера в мире 15 сентября 1990
Возраст 18+
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Юрэй Янаги
Такеши Китано
Такеши Китано
Гадаруканару Така
Хитоси Одзава
Хисаси Игава
Все актеры и съемочная группа
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