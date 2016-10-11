Точка кипения, 1990

Случилось так, что самый обыкновенный паренёк, работающий на автозаправке, столкнулся с самым обыкновенным, но от этого ничуть не менее отвратительным бандитом из «Якудзы», решившим помыть свою машину. Существует важное правило выживания в Японии: категорически запрещается вступать в конфронтацию с настоящим гангстером, какое бы настроение у тебя не было. К несчастью, герой фильма, Масаки, забыл об этом правиле. Роковая встреча на бензоколонке изменила жизни двух людей навсегда. Масаки пришлось очень хорошо узнать, что такое оружие, кровь и смерть…

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