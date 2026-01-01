Герой этого фильма, Шигеру, глух и нем с самого рождения. Величественные волны моря вздымаются для Шигеру в абсолютном, магическом безмолвии. И он зачарован ими...
Однажды Шигеру нашел сломанную доску для серфинга и понял, что это именно то, что он так давно искал. Теперь юноша может слиться с этими прекрасными волнами, слиться навсегда...
Ano natsu, ichiban shizukana umi, A Scene at the Sea, 那年夏天，寧靜的海, Cenas de Praia, Das Meer war ruhig, Escena frente al mar, Escenas frente al mar, Geu yeoreum, gajang joyonghan bada, Il silenzio sul mare, Kurt surfar, Najmirnije more toga ljeta, Näkymä meren rannalla, Nyár, csend, tenger, O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, Prizori s mora, Scena nad morzem, Tengerparti jelenet, That Summer, the Quietest Sea, Um Lugar à Beira Mar, Vara aceea, cea mai tacuta mare, Сцены у моря, あの夏、いちばん静かな海。, Escenas en el mar, 그 여름 가장 조용한 바다, Того літа, найспокійніше море
Рейтинг фильма
7.5
Оцените12 голосов
7.5IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате