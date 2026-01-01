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Постер фильма Сцены у моря
7.5
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7.5

Сцены у моря

, 1991
Ano natsu, ichiban shizukana umi
Япония / мелодрама / 18+
Постер фильма Сцены у моря
7.5

О фильме

Герой этого фильма, Шигеру, глух и нем с самого рождения. Величественные волны моря вздымаются для Шигеру в абсолютном, магическом безмолвии. И он зачарован ими... Однажды Шигеру нашел сломанную доску для серфинга и понял, что это именно то, что он так давно искал. Теперь юноша может слиться с этими прекрасными волнами, слиться навсегда...

В ролях

Куроудо Маки
Shigeru
Хироко Осима
Takako
Сабу Кавахара
Takoh
Сусуму Терадзима
Тошио Матсуи
Toshizo Fujiwara
Nakajima
Katsuya Koiso
Yasukazu Ishitani
Naomi Kubota
Tsuyoshi Ohwada
Режиссер Такеши Китано
Сценарист Такеши Китано
Композитор Дзё Хисаиси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 19 октября 1991
Дата выхода
6 июля 2000 Нидерланды
13 августа 2004 Южная Корея
19 октября 1991 Япония
Производство Office Kitano, Toho, Totsu
Другие названия
Ano natsu, ichiban shizukana umi, A Scene at the Sea, 那年夏天，寧靜的海, Cenas de Praia, Das Meer war ruhig, Escena frente al mar, Escenas frente al mar, Geu yeoreum, gajang joyonghan bada, Il silenzio sul mare, Kurt surfar, Najmirnije more toga ljeta, Näkymä meren rannalla, Nyár, csend, tenger, O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, Prizori s mora, Scena nad morzem, Tengerparti jelenet, That Summer, the Quietest Sea, Um Lugar à Beira Mar, Vara aceea, cea mai tacuta mare, Сцены у моря, あの夏、いちばん静かな海。, Escenas en el mar, 그 여름 가장 조용한 바다, Того літа, найспокійніше море

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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