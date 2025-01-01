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Постер фильма Соло для слона с оркестром
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Киноафиша Фильмы Соло для слона с оркестром

Соло для слона с оркестром

Cirkus v cirkuse 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Авторитетное цирковое жюри приезжает в Москву, чтобы отобрать лучший номер для всемирного фестиваля циркового искусства. В это же время в столице работает международная конференция, посвященная языку животных. Чешский профессор Ружичка, уверенный в том, что любого зверя можно научить говорить, отправляется в цирк, где проходит цирковой конкурс и становится участником красочного циркового представления…
Страна СССР / Чехословакия
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 13 февраля 1976
Дата выхода
9 февраля 1978 Аргентина
16 февраля 1978 Венгрия
1 января 1978 Италия
21 марта 1977 Польша
27 апреля 1976 СССР
13 февраля 1976 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov, Мосфильм
Другие названия
Cirkus v cirkuse, Соло для слона с оркестром, At zije cirkus!, Avventura al circo di Mosca, Circus in the Circus, Cirkus u cirkusu, Cirkusz a cirkuszban, Cyrk w cyrku, Marele circ, Solo for Elephant and Orchestra, Sólo para elefante con orquesta, Solo Para Elefante E Orquestra, Zirkus im Zirkus
Режиссер
Ольдржих Липский
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Наталья Варлей
Наталья Варлей
Александр Леньков
Александр Леньков
Ива Янжурова
Мари Драгокоупилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
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