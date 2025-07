Страна СССР / Чехословакия

Продолжительность 2 часа 11 минут

Год выпуска 1975

Премьера в мире 13 февраля 1976

Производство Filmové studio Barrandov, Мосфильм

Другие названия

Cirkus v cirkuse, Соло для слона с оркестром, At zije cirkus!, Avventura al circo di Mosca, Circus in the Circus, Cirkus u cirkusu, Cirkusz a cirkuszban, Cyrk w cyrku, Marele circ, Solo for Elephant and Orchestra, Sólo para elefante con orquesta, Solo Para Elefante E Orquestra, Zirkus im Zirkus