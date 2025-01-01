Авторитетное цирковое жюри приезжает в Москву, чтобы отобрать лучший номер для всемирного фестиваля циркового искусства. В это же время в столице работает международная конференция, посвященная языку животных.
Чешский профессор Ружичка, уверенный в том, что любого зверя можно научить говорить, отправляется в цирк, где проходит цирковой конкурс и становится участником красочного циркового представления…
СтранаСССР / Чехословакия
Продолжительность2 часа 11 минут
Год выпуска1975
Премьера в мире13 февраля 1976
Дата выхода
9 февраля 1978
Аргентина
16 февраля 1978
Венгрия
1 января 1978
Италия
21 марта 1977
Польша
27 апреля 1976
СССР
13 февраля 1976
Чехословакия
ПроизводствоFilmové studio Barrandov, Мосфильм
Другие названия
Cirkus v cirkuse, Соло для слона с оркестром, At zije cirkus!, Avventura al circo di Mosca, Circus in the Circus, Cirkus u cirkusu, Cirkusz a cirkuszban, Cyrk w cyrku, Marele circ, Solo for Elephant and Orchestra, Sólo para elefante con orquesta, Solo Para Elefante E Orquestra, Zirkus im Zirkus