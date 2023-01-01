Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соло для слона с оркестром
Киноафиша Фильмы Соло для слона с оркестром Соло для слона с оркестром, 1975: актеры и роли
Соло для слона с оркестром 1975 / СССР / Чехословакия
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Соло для слона с оркестром, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ольдржих Липский
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Yevgeny Leonov Наталья Варлей Наталья Варлей Natalya Varley Александр Леньков Александр Леньков Alexander Lenkov Ива Янжурова Iva Janžurová Мари Драгокоупилова Marie Drahokoupilová Леонид Куравлев Леонид Куравлев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App