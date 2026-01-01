Оповещения от Киноафиши
Fuli Wang
Fuli Wang
Wang Fuli
Дата рождения
12 ноября 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сюйчжоу, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Простая жизнь
(2011)
Фильмография Fuli Wang
7.5
Простая жизнь
Tao jie
драма
2011, Гонконг
