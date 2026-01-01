Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Fuli Wang Wang Fuli
Киноафиша Персоны Fuli Wang

Fuli Wang

Wang Fuli

Дата рождения
12 ноября 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сюйчжоу, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Простая жизнь 7.5
Простая жизнь (2011)

Фильмография Fuli Wang

Жанр
Год
Простая жизнь 7.5
Простая жизнь Tao jie
драма 2011, Гонконг
Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше