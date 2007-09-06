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Мать слёз Мать слёз
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La terza madre

Мать слёз, 2007

2007 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

К студенткам по реставрации произведений искусств Саре Мэнди и ее коллеге попадает в руки античная урна. Открыв урну и обнаружив там древние предметы, они невольно возвращают к жизни самую могущественную из ведьм - Мать Слез. Подруга Сары оказывается жертвой жестокого убийства демонами, слугами ведьмы, а самой Саре удается убежать. Рим оказывается охвачен паникой и наводнен насилием, повсюду совершаются преступления и загадочные самоубийства. Сара обязательно должна узнать всю правду о своем духовном происхождении и найти способ усмирить самую жестокую и могущественную из ведьм...

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 сентября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
В ролях
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Cristian Solimeno
Адам Джеймс
Адам Джеймс
Моран Атиас
Моран Атиас
Валерия Кавалли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мать слёз 3 постера
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Мать слёз
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