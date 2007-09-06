Мать слёз, 2007

К студенткам по реставрации произведений искусств Саре Мэнди и ее коллеге попадает в руки античная урна. Открыв урну и обнаружив там древние предметы, они невольно возвращают к жизни самую могущественную из ведьм - Мать Слез. Подруга Сары оказывается жертвой жестокого убийства демонами, слугами ведьмы, а самой Саре удается убежать. Рим оказывается охвачен паникой и наводнен насилием, повсюду совершаются преступления и загадочные самоубийства. Сара обязательно должна узнать всю правду о своем духовном происхождении и найти способ усмирить самую жестокую и могущественную из ведьм...