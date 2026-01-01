Оповещения от Киноафиши
1 постер
Песочный человек
Песочный человек
Sandman
18+
ужасы
О фильме
«Рождественский» хоррор о серийном убийце.
Песочный человек
промо-ролик
промо-ролик
Страна
Канада
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2015
Производство
Indiegogo
Другие названия
The Sandman
Режиссер
Дарио Ардженто
В ролях
Игги Поп
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Трейлеры фильма
Песочный человек
Промо-ролик
0
0
