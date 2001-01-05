Серия зверских убийств заставила оцепенеть от ужаса весь Турин. Похоже, что в городе вновь появился неуловимый серийный убийца по кличке Гном, бесследно исчезнувший 17 лет назад.



Распевая детские считалки и оставляя рядом с трупами клочки бумаги с головоломками, он уничтожает одну жертву за другой, ловко обманывая детективов из полиции, оснащен самыми современными техническими средствами.



И только один человек, отставной комиссар Моретти, знающий все подробности того давнего дела, готов пойти на любые жертвы, чтобы покончить с убийцей раз и навсегда.