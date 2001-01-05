Оповещения от Киноафиши
Без сна
Постер фильма Без сна
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Без сна

Без сна

Non ho sonno 18+
О фильме

Серия зверских убийств заставила оцепенеть от ужаса весь Турин. Похоже, что в городе вновь появился неуловимый серийный убийца по кличке Гном, бесследно исчезнувший 17 лет назад.

Распевая детские считалки и оставляя рядом с трупами клочки бумаги с головоломками, он уничтожает одну жертву за другой, ловко обманывая детективов из полиции, оснащен самыми современными техническими средствами.

И только один человек, отставной комиссар Моретти, знающий все подробности того давнего дела, готов пойти на любые жертвы, чтобы покончить с убийцей раз и навсегда.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 14 марта 2003
Премьера в мире 5 января 2001
5 января 2001 Италия
12 марта 2002 Франция
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $159 059
Производство Medusa Film, Opera Film (II), Tele+
Nonhosonno, Sleepless, Insomnio, Non ho sonno, Álmatlanul, Bezsenność, Dario Argento's Sleepless, I Can't Sleep, Insônia, Le sang des innocents, Nesanica, No tengo sueño, Sangue de Inocentes, Spirala straha, Surîpuresu, Uykusuz, Без сна, Безсъние, 驚悚無眠
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Стефано Дионизи
Кьяра Казелли
Кьяра Казелли
Габриэле Лавиа
Росселла Фальк
6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ардженто почти повторил Кроваво-красное.
Не очень страшный и не сложный в плане интриги, но всё равно крепкий джалло, с интересным сюжетом. И… Читать дальше…
