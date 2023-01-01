Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Седьмой сын
Седьмой сын, 2015: актеры и роли
The Seventh Son
Седьмой сын
2015 / Великобритания / США / Канада / Китай
Трейлер
6.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Седьмой сын, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бодров
В ролях
Бен Барнс
Ben Barnes
Джулианна Мур
Julianne Moore
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Кит Харингтон
Kit Harington
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Антье Трауэ
Antje Traue
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке