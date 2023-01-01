Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Седьмой сын
Награды и номинации фильма Седьмой сын
The Seventh Son
Седьмой сын
2015 / Великобритания / США / Канада / Китай
Смотреть трейлер
6.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Седьмой сын
Вся информация о фильме
Золотая малина 2016
Худшая женская роль второго плана
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Не в России: не поверите, где в СССР жили самые красивые девушки
Якуниной остается кусать локти: Аверин изнемогает от любви к известной актрисе
Тест: из какой страны ваша душа?
«Зря побрился»: как выглядит Николаев без шевелюры и усов
Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Рыб, Раков и Скорпионов
Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться
Одна из причин одиночества: роман с известной актрисой обернулся для Цискаридзе слезами
Все еще сводит с ума: красотка из Boney M. с годами стала только горячее
Не только сын от Рыбина: у Сенчуковой есть тайная «дочь», похожая на нее как две капли воды
«Затмила красотой даже Софи Лорен»: эту советскую актрису единогласно признали идеалом
Эти рубашки омолодят женщин 50+: в сентябре заметят все, вплоть до мужа
«Оттопыренные» веки, подбородок висит: как Лолита выглядела до операций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить