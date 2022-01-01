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Ксения Суркова
Ксения Суркова
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Ксения Суркова
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Дата рождения
14 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
160 см
Биография Ксении Сурковой
Родилась 14 мая 1989 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ксении Сурковой
Мой папа Барышников
комедия
2011, Россия
5.0
Сынок
драма
2009, Россия
7.0
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