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Американский пирог: Все в сборе
Отзывы о фильме «Американский пирог: Все в сборе»
American Reunion
Американский пирог: Все в сборе
2012 / США
Трейлер
7.6
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
✊ Да это реально самый любимый фильм 90-х =)))) . Поскорей бы уже премьера =)))
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 05/04/2012 - 08:29:47):
Queen Julia да какая разница , главно что мы через столько лет увидим , опять любимых , лучших , смешных актёров =)) ✊ ✊ ✊ , которые нас повеселят =)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Supersonic83
2 апреля 2015, 12:51
Ходил сегодня на этот фильм в Мираж Синема в Озерках на утренний сеанс. Не ожидал увидеть на сеансе столько людей, зал был заполнен на треть. От фильма получил только позитивные впечатления. Шутки хоть и не блещат оригинальностью, но и не портят общую картину. По моему мнению это лучшая часть Американского Пирога и возможно не последняя.
2 апреля 2015, 12:51
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже кажется , сейчас через столько лет , эта часть Пирога соберёт огромные деньги , и пойдут клепать каждый год новые Пироги =))))
2 апреля 2015, 12:51
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Alex0000
2 апреля 2015, 12:51
Комедия высший класс✊ Одна из лучших за последнее время✊
2 апреля 2015, 12:51
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Непонятно откуда такая оценка на сайте. Я понимаю немного пошлости в фильме порой не помешает, но когда весь фильм пытаются вытянуть на подобных туалетных шутках, то увольте 1/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Когда мне было 20 – эта серия фильмов казалась прикольной. Но время не вернёшь. Сейчас уже кажется туповатым… Что и есть на самом деле.
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
ОЧень понравился фильм . Так классно увидеть любимых актёров из 90-х =)))))
Много смешных моментов. Короче пирог УДАЛСЯ =))))) ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Queen Julia да какая разница , главно что мы через столько лет увидим , опять любимых , лучших , смешных актёров =)) ✊ ✊ ✊ , которые нас повеселят =)))
Много смешных моментов. Короче пирог УДАЛСЯ =))))) ✊
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