Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отряд особого назначения Отряд особого назначения
Киноафиша Фильмы Отряд особого назначения Отряд особого назначения, 2011: актеры и роли
Speсial Forces / Forces spéciales Отряд особого назначения 2011 / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отряд особого назначения, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стефан Рибожад
В ролях
Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Бенуа Мажимель Бенуа Мажимель Benoit Magimel Дэнис Меночет Рафаэль Персонас Рафаэль Персонас Raphaël Personnaz Ален Фиглаж Alain Figlarz
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Приложение киноафиши