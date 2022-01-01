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Елена Калинина
Елена Калинина
О персоне
Фильмография
Елена Калинина
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Дата рождения
22 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Елены Калининой
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Фильмография Елены Калининой
Суходол
драма
2011, Россия
6.0
Красное небо. Черный снег
драма
2004, Россия
5.0
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