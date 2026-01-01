Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бомбардировщики Б-52
5.9
Киноафиша Фильмы Бомбардировщики Б-52
5.9

Бомбардировщики Б-52

, 1957
Bombers B-52
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Бомбардировщики Б-52
5.9

О фильме

Сержант Чак Бреннан всегда не любил полковника Джима Херлай за его легкомысленность и бесконечные любовные связи. Неприязнь Чака становится еще сильней, когда Джим начинает встречаться с его дочерью Лоис.

В ролях

Натали Вуд
Натали Вуд
Lois Brennan
Карл Молден
МСгт. Чак В. Бреннан
Марша Хант
Эдит Бреннан
Ефрем Цимбалист мл.
Col. Jim Herlihy
Дон Келли
MSgt. Darren McKine
Нельсон Ли
Brig. Gen. Wayne Acton
Роберт Николс
Wilbur 'Brooklyn' Stuart
Рэй Монтгомери
Barnes
Robert Hover
Simpson
Фрэнк Бэйкер
Nightclub Patron
Режиссер Гордон Дуглас
Сценарист Ирвинг Уоллес, Сэм Рольф
Композитор Леонард Розенман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 15 ноября 1957
Дата выхода
1 января 1958 Австрия 12
21 февраля 1958 Германия
22 ноября 1957 США
Бюджет $1 800 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
Bombers B-52, Bombardier B.52, Bomber B-52, No Sleep Till Dawn, (Espera angustiosa), B. 52 nødlander, B52爆撃隊, Bombardeiro B-52, Bombardero B-52, Bombarderos B-52, Bombardiere B-52, Bombardiers B-52, Bombers B52, Bombowce B-52, Bombplan B-52, Bommenwerper B.52, Espera angustiosa, I giganti toccano il cielo, Pommittaja B-52, Şafak Bekçileri, Ta vomvardistika B-52, Бомбардировщики Б-52

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Эдит Бреннан [их дочь на свидании с полковником Херлихи] Что с тобой происходит? Лоис знает, как устроена жизнь.
МСгт. Чак В. Бреннан Конечно, она знает жизнь «по-старинке» — с птичками и пчёлками — но этот парень — настоящий ас!
Эдит Бреннан Разве ты можешь забыть то, что случилось в Корее?
МСгт. Чак В. Бреннан Это гораздо серьезнее...
Эдит Бреннан Но ты же сама сказала, что он хороший пилот и офицер.
МСгт. Чак В. Бреннан Да, лучший из лучших. Я не против, чтобы он управлял B-52, но не моей дочерью!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бомбардировщики Б-52

Горящие холмы
Горящие холмы мелодрама, вестерн
1956, США
5.0
Девушка, которую он оставил позади
Девушка, которую он оставил позади комедия, драма
1956, США
5.0
Это молодое сердце
Это молодое сердце мюзикл, драма, мелодрама
1954, США
6.0
Бунтарь без причины
Бунтарь без причины мелодрама, драма
1955, США
7.0
Марджори Морнингстар
Марджори Морнингстар мелодрама, драма
1958, США
6.0
На слом!
На слом! драма, мелодрама
1966, США
7.0
Великолепие в траве
Великолепие в траве драма, мелодрама
1961, США
7.0
Охваченные любовью
Охваченные любовью драма
1961, США
5.0
Кэш МакКолл
Кэш МакКолл драма, мелодрама
1960, США
6.0
Одно желание
Одно желание драма
1955, США
6.0
Серебряная чаша
Серебряная чаша драма, мелодрама
1954, США
4.0
Звезда
Звезда драма
1952, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше