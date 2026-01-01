Эдит Бреннан [их дочь на свидании с полковником Херлихи] Что с тобой происходит? Лоис знает, как устроена жизнь.

МСгт. Чак В. Бреннан Конечно, она знает жизнь «по-старинке» — с птичками и пчёлками — но этот парень — настоящий ас!

Эдит Бреннан Разве ты можешь забыть то, что случилось в Корее?

МСгт. Чак В. Бреннан Это гораздо серьезнее...

Эдит Бреннан Но ты же сама сказала, что он хороший пилот и офицер.