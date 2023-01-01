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Это молодое сердце Это молодое сердце
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Young at Heart

Это молодое сердце, 1954

1954 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Лори одна из трех дочерей музыканта Грегори Туттла они умны, красивы, воспитаны и давно хотят замуж. Лори и Эми договариваются о совместной свадьбе. Найдя подходящих женихов, они начинают приготовления к свадьбам.

В это время Алекс — жених Лори, для своего нового проекта приглашает Барни Слоана — музыканта и аранжировщика, чтобы написать музыку. Барни поселяется в доме Грегори Туттла и постепенно знакомится со всей семьей. Он пессимист и считает себя неудачником, особенно он откровенен с Лори, они много говорят на разные темы.

Приходит день свадьбы и неожиданно Лори понимает, что Алекс с которым она помолвлена, не ее мужчина, только меланхоличный Барни мил ее сердцу — именно он должен стать ее мужем и отцом будущих детей…

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 1 декабря 1954
Возраст 18+
Режиссер
Гордон Дуглас
В ролях
Дорис Дэй
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Гиг Янг
Этель Бэрримор
Дороти Мэлоун
Дороти Мэлоун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Это молодое сердце 2 постера
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