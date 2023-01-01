Это молодое сердце, 1954

Лори одна из трех дочерей музыканта Грегори Туттла они умны, красивы, воспитаны и давно хотят замуж. Лори и Эми договариваются о совместной свадьбе. Найдя подходящих женихов, они начинают приготовления к свадьбам.



В это время Алекс — жених Лори, для своего нового проекта приглашает Барни Слоана — музыканта и аранжировщика, чтобы написать музыку. Барни поселяется в доме Грегори Туттла и постепенно знакомится со всей семьей. Он пессимист и считает себя неудачником, особенно он откровенен с Лори, они много говорят на разные темы.



Приходит день свадьбы и неожиданно Лори понимает, что Алекс с которым она помолвлена, не ее мужчина, только меланхоличный Барни мил ее сердцу — именно он должен стать ее мужем и отцом будущих детей…